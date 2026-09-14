İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine operasyon, 106 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine operasyon, 106 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine operasyon, 106 şüpheli gözaltına alındı
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'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu ile 313 bin lira, 10 bin dolar ve 19 bin euro ele geçirildi.

'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu ve yüklü miktarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 'Volkan Reçber suç örgütü' üyesi 74, 'Daltonlar suç örgütü' üyesi 18, 'Şapkalılar suç örgütü' üyesi 12 ve 'Gündoğmuşlar suç örgütü' üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam gözaltına alınan şüpheli sayısı 106'ya çıktı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 207 fişek, yaklaşık 10 gram narkotik madde ve yaklaşık 100 gram esrar bulundu. Ekipler, 313 bin lira, 10 bin dolar ve 19 bin euroya da el koydu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine operasyon, 106 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine operasyon, 106 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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