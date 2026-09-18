İstanbul merkezli 3 ilde 'change araç' operasyonu, 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde 'change araç' operasyonu, 16 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirip sattığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "çalıntı-change" araçların ele geçirilmesi ve olay faillerinin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından getirilen 15 otomobilin yanı sıra hacizli ve yakalamalı 2 aracın üzerine uyarladığı belirlendi.

Şüphelilerin toplam 17 aracı üçüncü kişilere satmaları nedeniyle mağduriyetlere yol açtıkları ve haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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