İstanbul merkezli 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik suçuyla suçlanan 19 zanlıdan biri tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin çek ve teminat karşılığında tefecilik yaptığı belirlendi. Mağdurlardan biri, zanlılardan aldığı parayı geri ödemesine rağmen çeklerinin icraya verildiğini ve teminat olarak gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere devredildiğini bildirdi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı, 17 kişi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı ve 1 kişi ise serbest kaldı.

08.07.2024 16:57
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İstanbul merkezli 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "örgütlü tefecilik" suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 1'i tutuklandı, 17'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bazı şüphelilerin bir ticaret merkezinde kurdukları farklı firmalar üzerinden çek ile teminat karşılığında ve POS cihazıyla tefecilik yaptığı belirlenmişti. Çalışma kapsamında mağdurlardan birinin, zanlılardan yüzde 3 karşılığında para aldığı, komisyon haricinde teminat olarak çek vermesi ve ipotek göstermesi istendiği, faiz karşılığında borcunu ödemesine rağmen müştekinin çeklerinin icraya verildiği, teminat olarak gösterdiği taşınmazlarının da şüphelilerce üçüncü kişilere devredildiği anlaşılmıştı.

Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve vergi dairesinden alınan bilgilerde yapılan incelemede, vergi suçu işleyen zanlılar ve firmalarca, ticari işlem hacimleri yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar lira nakit çekildiğinin belirlenmesinin ardından, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, örgütlü şekilde tefecilik suçu işledikleri iddiasıyla 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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