İstanbul merkezli sahte denklik belgesi operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 13 ilde sahte bildirimlerle denklik belgesi temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü'nce yapılan çalışmalarda; bazı şüphelilerin, Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde, yurt dışında eğitim öğretim görmüş gibi, gerçeğe aykırı bildirimlerle Milli Eğitim Müdürlüklerinden Denklik Belgesi temin ederek, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10 kontenjandan yararlanıp, üniversitelerin Tıp, Hukuk, Eczacılık gibi bölümlerine yerleştirildikleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik; İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda gerçeğe aykırı Eğitim-Öğretim Denklik belgesi düzenlemek suretiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptırarak okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.