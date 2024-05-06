İstanbul Metrobüs Sistemi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü - Son Dakika
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İstanbul Metrobüs Sistemi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü

İstanbul Metrobüs Sistemi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi\'ne layık görüldü

İstanbul'un en önemli toplu ulaşım ağlarından olan metrobüs sistemi, uluslararası ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü. İstanbul, dünyada 37 ülke ve 94 farklı şehirde kullanılan metrobüs sistemleri arasında bu belgeyi almaya hak kazanan ilk şehir oldu.

06.05.2024 18:20  Güncelleme: 18:28
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İstanbul'un en önemli toplu ulaşım ağlarından olan metrobüs sistemi, uluslararası ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü. İstanbul, dünyada 37 ülke ve 94 farklı şehirde kullanılan metrobüs sistemleri arasında bu belgeyi almaya hak kazanan ilk şehir oldu.

Dünyanın en önemli metropollerinden, nüfusu ile Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük İstanbul'un en önemli toplu ulaşım ağlarından metrobüs sistemi, bir günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. 52 kilometre uzunluğa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan metrobüs sistemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin yatırımları ile daha da modernize ediliyor.

Yeni, güçlü, konforlu ve yüksek yolcu kapasiteli araçlarla güçlendirilen metrobüs sistemi, yol güvenliği eylem planı, yol risk analiz çalışmaları, görevli tüm ekibin farkındalık eğitimleri, standardın sürekliliğinin sağlanması gibi çalışmaların tamamlanması ile uluslararası geçerli ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

DÜNYADA TEK

Dünyada 37 ülke ve 94 farklı şehirde kullanılan metrobüs sistemleri arasında bu belgeyi almaya hak kazanan ilk şehir İstanbul oldu. İBB ve İETT, metrobüs sistemini daha da modernize etmek, yolcu konforunu artırmak, yeni nesil çevreci ve tasarruflu araçları metrobüs sistemine kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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