İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve aklama suçlarından tutuklandı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Tekinoğlu, 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından cezaevine gönderildi.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tekinoğlu'nun "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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