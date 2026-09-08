İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı - Son Dakika
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İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı

İstanbul Modern\'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı
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İstanbul Modern'in 10'uncu koleksiyon sergisi "Aynı Mavinin Altında", Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Sergide 119 sanatçının 230 yapıtı yer alırken, 40'ın üzerinde eser ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern'in 10'uncu koleksiyon sergisi "Aynı Mavinin Altında", Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafya ve dönemlerinde üretim yapan sanatçıların yapıtlarını tarihsel ve tematik eksenlerde bir araya getiren sergi, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan beri dönüşümünü izlerken, özellikle 2000'li yıllardan itibaren uluslararası sanatçıların yapıtlarıyla kurulan karşılaşmalar ve diyaloglar aracılığıyla koleksiyona dair yeni okuma olanakları sunuyor.

İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Bafra, AA muhabirine, sergide 119 sanatçının 230 yapıtıyla yer aldığını belirterek, "İstanbul Modern, 'Aynı Mavinin Altında' ile müzenin kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla yorumluyor. Adını farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alan sergi, farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor." dedi.

Sergi, İstanbul Moderrn'in koleksiyon birikimini yeni bir yaklaşımla ele alıyor

Bafra, serginin yapısına ve küratöryel kurgusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Müze koleksiyonlarını, bir kurumun geçmişi nasıl okuduğunu, bugünü nasıl yorumladığını ve geleceği nasıl tahayyül ettiğini görünür kılan düşünsel yapılar olarak ele alıyoruz. Aynı Mavinin Altında, kronolojik sanat tarihi anlatısını bütünüyle terk etmeden, tarihsel süreklilik ile tematik okumaları aynı kurgu içinde buluşturan bölümlerden oluşuyor. Sergiye adını veren mavi, farklı dönemler ve coğrafyalar arasında yeni ilişkiler kurulmasını sağlayan kavramsal bir zemin sunuyor." görüşlerini paylaştı.

Serginin 1940'lardan bugüne uzanan sanat tarihsel dönüşümü iki ana bölüm üzerinden ele aldığını aktaran Bafra, şunları kaydetti:

"Serginin ilk bölümü, 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan süreçte Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın gelişimini tarihsel bir akış içinde inceliyor. Bu bölüm, soyut sanatın erken örneklerinden figüratif anlatımın farklı biçimlerine, sanatçıların değişen estetik yaklaşımlarından toplumsal ve kültürel dönüşümlere uzanan geniş bir panorama sunuyor. Farklı kuşaklardan ve coğrafyalardan sanatçıların yapıtlarını buluşturan ikinci bölümde ise 2000 sonrası sanat üretimlerinden bir seçki tematik başlıklar altında bir araya getiriliyor ve güncel meseleler, farklı sanat pratikleri aracılığıyla ele alınıyor."

Serginin eş küratörü Deniz Pehlivaner ise serginin farklı dönem ve temalar arasında kurduğu ilişkiye dikkati çekerek, "Aynı Mavinin Altında, 1940'lardan günümüze uzanan sanat üretimlerini, bugün de güncelliğini koruyan meseleler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergide öne çıkarmaya çalıştığımız başlıklar arasında sanat tarihsel ilişkiler, sanatçılar arası bağlantılar ve kadın sanatçıların görünürlüğü yer alıyor." şeklinde konuştu.

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtlar

Sergide, müze koleksiyonundan 40'ın üzerinde yapıt ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Kadın Sanatçılar Fonu ile İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'na dahil edilen yapıtlardan geniş bir seçki sunan sergide, Fatoş İrwen'in "Rosa", Yaşam Şaşmazer'in "Karanlığı Ehlileştirmek", Aslı Çavuşoğlu'nun "ANNEX", Candeğer Furtun'un "Alkış" ve Burçak Bingöl'ün "Hatayi" isimli eserleri yer alıyor. Sergide ayrıca, Antonis Donef, Julie Mehretu, Elif Uras, Attila Galatalı, Mirak Jamal ve Gülsün Karamustafa'nın aralarında bulunduğu sanatçıların yapıtları da ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Koleksiyondan fotoğraf seçkisi

Koleksiyon sergisi, Türkiye'nin fotoğraf alanındaki en önemli ustalarından yapıtlar da barındırıyor. Disiplinlerarası yaklaşımı Türkiye fotoğraf kültürüne kazandıran Ersin Alok, 1962'de "Master of Leica" ünvanı verilen Ara Güler, Türkiye'de akademik eğitim alan ilk kadın fotoğrafçı Yıldız Moran ve Sedat Pakay'ın çalışmaları da izleyiciyle buluşuyor.

Farklı kuşaklar ve coğrafyalardan sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında buluşturan seçki, sanatın değişen ifade biçimlerini ve bugünün dünyasına dair çoğul bakış açılarını görünür kılıyor.

Resim, video, fotoğraf, heykel ve yerleştirme gibi mecralar aracılığıyla soyutlama, figür ve beden, kimlik, kent ve mekan, göç, savaş, hafıza ve doğa gibi güncel meselelerin ele alındığı serginin her bölümü, belirli bir dönemin estetik ve düşünsel atmosferine odaklanan seçkiler aracılığıyla izleyiciyi sanat tarihinin ve bugünün sanatının katmanları arasında dolaşıma davet ediyor.

Sergide ayrıca, Abidin Dino, Refik Anadol, Erol Akyavaş, Balkan Naci İslimyeli, Burhan Doğançay, Nuri İyem, Ömer Uluç, Lee Bul, Zhan Wang, Mandy El-Sayegh, Richard Wentworth, Georg Baselitz'in de eserleri yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı - Son Dakika

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