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İstanbul Pendik'te Sıvı Beton Yükünü Kara Yoluna Döken Kamyon Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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İstanbul Pendik'te Sıvı Beton Yükünü Kara Yoluna Döken Kamyon Trafikten Men Edildi

İstanbul Pendik'te, sıvı beton yükünü kara yoluna ve park halindeki araçların üzerine dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi. Sürücüye 4 bin 275 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda kamyon sürücüsü yakalandı ve kamyon trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Pendik\'te Sıvı Beton Yükünü Kara Yoluna Döken Kamyon Trafikten Men Edildi
28.12.2023 - 19:49,
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İstanbul Pendik'te, sıvı beton yükünü kara yoluna ve park halindeki araçların üzerine dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi, sürücüye 4 bin 275 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Pendik Kurtköy'de sıvı beton malzemesi taşıyan kamyon, araçlara zarar verdi" başlığıyla paylaşılan görüntü içeriğiyle ilgili çalışma başlattı.

İncelemelerde, ağır tonajlı bir kamyonun, taşıdığı sıvı betonu, ani fren sonucu park halindeki araçların üzerine ve kara yoluna dökerek trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, sürücü B.D'yi yakaladı.

Kamyon trafikten men edilirken, 4 bin 275 lira ceza kesilen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" ve "mala zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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