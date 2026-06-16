İstanbul Photo Awards'a Övgü - Son Dakika
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İstanbul Photo Awards'a Övgü

16.06.2026 01:15
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Guatemala Büyükelçisi Recinos, İstanbul Photo Awards'ı 'harika bir iş' olarak değerlendirdi.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards" hakkında "Harika ve büyük bir iş." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul Photo Awards 2026" yarışmasının sergi açılışı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde AAtölye Sergi Salonu'nda gerçekleşti. Açılışa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

Açılış sonrası Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Recinos yarışma ve sergiye yönelik duygu ve düşüncelerini AA'ya anlattı.

AA'nın haber fotoğrafçılığında "her zamanki gibi oldukça iyi iş çıkardığını" kaydeden Recinos, "Harika ve büyük bir iş. Bunu başarmak oldukça fazla baskı ve zaman gerektiriyor. ve bunu her yıl yapıyorlar, yani gelişen bir şey." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların çekilmesi ve serginin açılması aşamalarında görev alan kişileri tebrik eden Recinos, Gazze Şeridi konulu fotoğrafların yarışmada dereceye girmesinin dikkatini çektiğini söyledi.

Recinos, "Söylenmesi gereken bir gerçek var. İşte bu, gazetecilerin gazetecilik yoluyla gerçekleri gerçek zamanlı olarak nasıl anlatabileceği ve Gazze'de olup bitenlerin nasıl anlatılması gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Yeni sergilerde "Orta Amerika" öyküleri

Recinos, Guatemala'nın da yer aldığı Orta Amerika bölgesi ülkelerinde çekilmiş fotoğrafların, "İstanbul Photo Awards"ın gelecek sergilerinde yer bulmasının kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

Meksika'nın kuzeyinden Arjantin'in güneyine kadar İspanyolca konuşulan 13 ülkenin "dünyaya sergileyebileceği birçok öyküye sahip olduğunu" kaydeden Recinos, "Yani (bu ülkelerin) anlatacağı çok şeyi var ve umarım önümüzdeki yıllarda Latin Amerika büyük ölçüde dahil olur." dedi.

"Türkiye'ye giderek daha fazla kahve satıyoruz"

Guatemala Savunma Bakanı ve Bakan Yardımcısının Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu yıl içinde Guatemala Dışişleri Bakanı'nın da ziyaretini beklediklerini anlatan Recinos, iki ülke arası ilişkilerde "yapılabilecek birçok şey olduğuna" dikkati çekti.

Recinos, "Birlikte paylaşabileceğimiz birçok şey var. Ticarete gelince Türkiye'ye giderek daha fazla kahve satıyoruz." dedi.

"Zamana, tarihe tanıklık eden enstantaneler"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz da açılışta verdiği demeçte AA'nın işlevini layıkıyla yerine getiren bir kurum olduğunu vurguladı.

AA'nın birçok alanda gelenekselleşen faaliyetlerinin varlığına dikkati çeken Yılmaz, bunlardan birinin de İstanbul Photo Awards olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu serginin zamana, tarihe tanıklık eden enstantaneleri görme imkanı sunduğunu dile getirerek, "Bunu sanatsal bir dille icra etmiş oluyor." dedi.

Gazeteci-yazar İlnur Çevik de İstanbul Photo Awards'ı "muazzam bir yarışma" olarak değerlendirdi ve foto muhabirliğinin zorlu bir görev olduğunu söyledi.

İstanbul Photo Awards 2026

AA'nın İstanbul Photo Awards 2026 yarışmasına yaklaşık 19 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 26 foto muhabiri ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli foto muhabiri Haitham Imad'ın EPA için çektiği "Gazze, Umut Yok" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü.

Yarışmada, "Seri Haber" kategorisinde Associated Press (AP) foto muhabiri Jehad Alsharfi, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık sorununu çarpıcı şekilde ele alan serisiyle birinciliğe layık görüldü.

Şili'de düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'ndaki çarpışma anını belgeleyen kareyle SWpix foto muhabiri Alex Whitehead, "Tekil Spor" kategorisinde, Sudan'da yüzyıllardır sürdürülen Nuba güreşi geleneğini konu alan çalışmasıyla Tariq Zaidi "Seri Spor" kategorisinde birinci oldu.

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde, mamut yavrusu fosili incelemesini Agence France Press (AFP) için fotoğraflayan Olesya Kurpyayeva birincilik ödülüne değer görüldü.

Jüri, Josh Edelson'un AFP için Kaliforniya yangınlarının dehşet verici anlarını belgelediği çalışmasını "Seri Doğa ve Çevre" birincisi olarak belirledi.

Filistin'deki ölümcül açlık sorununu çarpıcı biçimde belgeleyen portresi ile The New York Times foto muhabiri Saher Alghorra "Tekil Portre" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Arez Ghaderi, Afganistan'daki tuğla fırınlarında çalışan çocukların portrelerinden oluşan "Kayıp Çocukluk" başlıklı serisi ile "Seri Portre" kategorisinde birinciliği elde etti.

İspanyol Diego Ibarra'nın, Afgan kızların resmi olmayan açık hava okulunu belgeleyen fotoğrafı ile "Tekil Günlük Yaşam" kategorisi ve The New York Times için çektiği "Suriye'yi Yeniden Kurmak" başlıklı serisi ile de "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödüllerini aldı.

Toplam 10 kategoride 30 ödül verilen yarışmada, 58 bin dolar ödül dağıtıldı. Ödül alan fotoğraflar, yurt içinde ve dışında düzenlenecek serginin yanı sıra her yıl hazırlanan fotoğraf albümünde yer alacak.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Guatemala, İstanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

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