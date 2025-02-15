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İstanbul Photo Awards'ın Kitabı Yayınlandı

10 yıllık ödüllü fotoğrafları içeren 'The First Ten Years' kitabı, okurların beğenisine sunuldu.

15.02.2025 10:46
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İstanbul Photo Awards'un 10 yıllık serüvenini ve dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü fotoğrafları bir araya getiren kitabı "The First Ten Years" yayımlandı.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un geride bıraktığı 10 yılın en çarpıcı kareleri "The First Ten Years" başlıklı kitapta bir araya getirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle hazırlanan eser, özel baskısıyla okurların beğenisine sunuldu.

Kitap, 2015-2024 yıllarında yarışmada ödül alan ve finale kalan fotoğrafların yanı sıra jüri üyelerinin değerlendirmelerini de içeriyor.

10 yılda 125 binden fazla fotoğraf

Kitabın girişinde, yarışma kapsamında 2015'ten 2024'e yılın karesi seçilmiş fotoğraflar ile AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ün ön sözü yer aldı.

Karagöz, ön sözünde yarışmanın uluslararası basın fotoğrafçılığına sağladığı katkıya değinerek, 10 yılda 18 binden fazla foto muhabirinin 125 binden fazla fotoğrafla yarışmaya katıldığını ifade etti.

Kitapta ayrıca, 2017-2024 yıllarında İstanbul Photo Awards jüri başkanlığı görevini üstlenen ve 23 Aralık 2024'te hayatını kaybeden Marion Mertens'in, yarışmanın 10. yılı için hazırladığı takdim yazısı yer aldı.

Mertens yazısında profesyonellerle düzenlenen bu yarışmanın jürisinde olmanın her zaman bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Her kategorinin ilk üç derecesine giren fotoğraflar kitabın sayfalarında yer alıyor. Ayrıca finale kalan fotoğraflar da okuyuculara sunularak, farklı perspektiflerin görülmesine olanak tanınıyor.

Kitapta, fotoğrafların altında kaydedilen olayın arka planına dair bilgiler yer alıyor. Savaş, protesto, doğal afet, spor etkinlikleri veya günlük yaşamdan çarpıcı anların hikayeleri, okuyucuların fotoğrafları daha iyi anlamasını sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards'ın Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

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