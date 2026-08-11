İstanbul Platformu, Milli Dayanışma Kanunu'na Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Platformu, Milli Dayanışma Kanunu'na Destek Verdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Platformu, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma Kanunu'nu desteklediğini açıkladı.

İstanbul Platformu, TBMM'de nitelikli bir çoğunlukla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a desteğini açıkladı.

???????Aralarında İnsan ve Değer Hareketi, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstikamet Vakfı, MAZLUMDER, Medeniyet İlim Kültür Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi'nin yer aldığı İstanbul Platformu, yayımladığı ortak açıklamayla, süreci ve kanunu desteklediğini, sürecin bütün yönleriyle kemale erdirilmesi için çözüme destek olduğunu duyurdu.

"Kardeşlik, Dayanışma ve Kalıcı Barış İçin Meclis İradesini Destekliyoruz" başlıklı açıklamada, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin neredeyse tamamının katılımı ile ihdas edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kamuoyunun gündemine sunulduğu anımsatıldı.

Gelinen aşamada kısaca "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un nitelikli bir çoğunlukla Meclis'te kabul edildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Platformu bileşenleri olarak bu süreci ve kanunu desteklediğimizi, sürecin bütün yönleriyle kemale erdirilmesi için çözüme destek olduğumuzu vurguluyoruz." denildi.

Açıklamada, "On yıllar boyunca akan kanın durması, toplumsal yarılmanın onarılması ve kalıcı barışın inşası, hepimizin meşru talebidir. Bu tarihi eşikte siyaset kurumunun ve TBMM'nin üstlendiği sorumluluk, sivil toplumun da aynı sorumlulukla yanında durmasını gerektirmektedir. Söz konusu süreci ve kanunu, on yıllarca süren silahlı çatışma sürecinin ve güvenlik merkezli paradigmanın geride bırakılması, meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine taşınması yolunda atılmış somut ve tarihi bir adım olarak değerlendiriyor, bu adımın kararlılıkla hayata geçirilmesini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.???????

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Platformu, Milli Dayanışma Kanunu'na Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 20:26:40. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Platformu, Milli Dayanışma Kanunu'na Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.