İstanbul Platformu, Milli Dayanışma Kanunu'na Destek Verdi

İstanbul Platformu, TBMM'de nitelikli bir çoğunlukla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a desteğini açıkladı.

???????Aralarında İnsan ve Değer Hareketi, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstikamet Vakfı, MAZLUMDER, Medeniyet İlim Kültür Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi'nin yer aldığı İstanbul Platformu, yayımladığı ortak açıklamayla, süreci ve kanunu desteklediğini, sürecin bütün yönleriyle kemale erdirilmesi için çözüme destek olduğunu duyurdu.

"Kardeşlik, Dayanışma ve Kalıcı Barış İçin Meclis İradesini Destekliyoruz" başlıklı açıklamada, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin neredeyse tamamının katılımı ile ihdas edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kamuoyunun gündemine sunulduğu anımsatıldı.

Gelinen aşamada kısaca "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un nitelikli bir çoğunlukla Meclis'te kabul edildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Platformu bileşenleri olarak bu süreci ve kanunu desteklediğimizi, sürecin bütün yönleriyle kemale erdirilmesi için çözüme destek olduğumuzu vurguluyoruz." denildi.

Açıklamada, "On yıllar boyunca akan kanın durması, toplumsal yarılmanın onarılması ve kalıcı barışın inşası, hepimizin meşru talebidir. Bu tarihi eşikte siyaset kurumunun ve TBMM'nin üstlendiği sorumluluk, sivil toplumun da aynı sorumlulukla yanında durmasını gerektirmektedir. Söz konusu süreci ve kanunu, on yıllarca süren silahlı çatışma sürecinin ve güvenlik merkezli paradigmanın geride bırakılması, meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine taşınması yolunda atılmış somut ve tarihi bir adım olarak değerlendiriyor, bu adımın kararlılıkla hayata geçirilmesini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.???????