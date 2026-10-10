İstanbul polisi 52 firari hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti - Son Dakika
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İstanbul polisi 52 firari hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti

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İstanbul polisi 52 firari hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti
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İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlülere yönelik operasyonlarda 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalananlar arasında 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve çevresindekilere kendisini avukat olarak tanıtan bir hükümlü de bulunuyor.

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalananlar arasında hakkında dolandırıcılık, örgüt kurmak gibi suçlardan toplamda 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Dursun Ç. ile hırsızlık suçundan toplamda 24 yıl hapis cezası bulunan Melike Ç.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle bir yıldır aranan Dursun Ç.'nin Büyükçekmece'de saklandığı belirlendi. Yapılan çalışma sonucu adresi tespit edilen Dursun Ç. polisleri görünce saklandığı çatı katında gözaltına alındı.

KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITMIŞ

Şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından toplam 56 Yıl 10 Ay hapis cezası, 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası ve 14 UYAP aranması olduğu tespit edildi. Firari hükümlünün firarda olduğu dönemde çevresindekilere kendisini Avukat olarak tanıttığı öğrenildi.

13 YILDIR HER YERDE ARANIYORDU

Silivri'de yapılan bir başka operasyonda ise 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nihat K. gözaltına alındı. Firari hükümlünün ayrıca 4 ayrı dosyadan daha arandığı ortaya çıktı.

Polisin yaptığı operasyonlarda 'sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'ruhsatsız silah bulundurmak' gibi suçlardan kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Yakup A. da Avcılar'da gözaltına alındı. Yakup A.'nın 13 yıldır her yerde arandığı ortaya çıktı.

Hırsızlık suçundan hakkında 24 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Melike Ç. ise Maltepe'de gözaltına alındı. Fatih bölgesinde saklandığı belirlenen hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Birgün K.'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda toplam 52 firari hükümlünün yakalandığı, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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