İstanbul Resim ve Heykel Müzesi\'nde \'Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük\' sergisi açıldı

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde Taviloğlu Koleksiyonu'ndan seçili eserlerden hazırlanan "Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul'un önemli simgelerinden olan balık ve balıkçılık temalarının işlendiği serginin küratörlüğünü Neslihan Muratbeyoğlu üstlendi.

Adını Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İstanbul Destanı" şiirindeki dizelerden alan sergideki eserler, 52 parça resim, heykel ve enstalasyonundan oluştu.

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Muratbeyoğlu, serginin Taviloğlu'nun 1972'den bugüne 50 yıldır sürdürdüğü koleksiyonculuğunun yanı sıra denize duyduğu tutkuyu da ortaya koyduğunu anlattı.

Muratbeyoğlu, koleksiyondan bir seçki yapmanın oldukça zor olduğuna değinerek, "Çünkü çok sayıda tema oluşturulabilecek bir koleksiyon. Sadece balık ve balıkçılığa odaklanmadık, İstanbul'da balık kültürüne dair eserlere yer vermeye çalıştık. İstanbul'da balıkçıkların önemli bir yer olduğunu düşünerek böyle bir tercihte bulunduk." dedi.

Koleksiyonun sahibi Mustafa Taviloğlu'nun deniz ve balık tutkusundan da bahseden Muratbeyoğlu, sergide erken Cumhuriyet sanatçılarından genç isimlere kadar geniş bir yelpazede sanatçılara yer verdiklerini söyledi.

Seçkide aralarında Adil Doğançay, Adnan Turani, Ahmet Münib, Ali Avni Çelebi, Ali Karsan, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Cevat Dereli, Fikret Mualla, Hale Asaf, Hikmet Onat, Mehmet Ali Laga, Memet Güreli, Naile Akıncı, Nedim Günsür, Nedret Sekban, Nejad Melih Devrim, İbrahim Safi, Vecih Bereketoğlu ve Zeki Faik İzer'in bulunduğu Türk resminin usta isimleri yer alıyor.

Sergi, 20 Şubat'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin geçici sergi salonunda ziyaret edilebilecek.