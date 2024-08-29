İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian: İsrail'in Gazze'ye saldırıları soykırım eylemidir - Son Dakika
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian: İsrail'in Gazze'ye saldırıları soykırım eylemidir

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian: İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları soykırım eylemidir

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, Filistin halkını hedef alan kasıtlı bir 'soykırım' eylemi olarak nitelendirdi. Arian, Gazze'deki mevcut durumu anlattı ve İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeye yönelik stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

29.08.2024 12:18
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, Filistin halkını hedef alan kasıtlı bir "soykırım" eylemi olarak nitelendirdi.

Arian, AA muhabirine, Gazze'de devam eden katliam ve küresel tepkiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki mevcut durumu anlatan Filistinli düşünür, "Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya olduğu şey bir soykırım savaşıdır. Filistin halkına karşı bir imha savaşıdır." dedi.

Arian, ayrıca, "Bu sadece bir savaş değil, meşru müdafaa kisvesi altında bütün halkı yok etmeye yönelik hesaplanmış bir çabadır." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'yı insansızlaştırmaya çalıştığını belirten Arian, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana attığı adımların "Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeye ve Filistinlilere korku salmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası" olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin içinde bulunduğu "apartheid benzeri" koşulların altını çizen Arian, "Bir Yahudi devleti ve demokratik bir devlet olduklarını iddia etmek istiyorlar ancak tarihi Filistin'deki Filistinlilerin sayısı Yahudilerin sayısını çoktan aştı." diye konuştu.

"Öğrenciler her zaman ulusların vicdanı olmuştur"

Arian, Gazze'deki duruma küresel tepki konusunda da özellikle ABD'deki öğrenci hareketlerinin statükoya meydan okumadaki rolüne işaret etti.

Filistinli düşünür Arian, "Öğrenciler her zaman ulusların vicdanı olmuş, toplumsal değişim için öncülük etmişlerdir ve bunu, bugün Filistin'deki soykırıma karşı yapılan protestolarda bir kez daha görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arian, "Siyonist lobinin ABD siyaseti, medyası ve finansmanı üzerindeki kontrolü yadsınamaz ve bu, Filistin destekçisi seslerin bastırılmasının arkasındaki en büyük güçtür." ifadelerini kullandı.

"Filistinliler, direnmeye devam edecek"

Filistin halkının boyun eğmeyeceğini kaydeden Arian, "Filistinliler, bu imha ve soykırım programına tabi olmayı reddediyor. Kararlılar." şeklinde konuştu.

Arian, Filistinlilerin yaşanan büyük acılara rağmen özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderlerini tayin hakkı elde edene kadar "direnmeye devam edeceklerini" vurguladı.

"Dünya, çok geç olmadan Gazze'de yaşanan çılgınlığı durdurmak için birleşmeli"

İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin yakında sona erip ermeyeceği sorusuna da yanıt veren Arian, "İş Netanyahu ve hükümetine kalırsa, Filistinlilerden kurtulana kadar durmayacaklar." yorumunu yaptı.

Arian, İsrail'in eylemlerine karşı çıkmak ve "ırkçı, üstünlükçü ve saldırgan Siyonist rejimi ortadan kaldırmak" için küresel birlik çağrısında bulundu.

Filistinli düşünür, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren bir rejimin adil bir dünyada sürdürülemeyeceğini belirterek, "Dünya, çok geç olmadan Gazze'de yaşanan çılgınlığı durdurmak için birleşmelidir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian: İsrail'in Gazze'ye saldırıları soykırım eylemidir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sami Al Arian: İsrail'in Gazze'ye saldırıları soykırım eylemidir - Son Dakika
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