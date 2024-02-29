İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçuşlar Etkileniyor - Son Dakika
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçuşlar Etkileniyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Sis Nedeniyle Uçuşlar Etkileniyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle inmekte zorlanan uçaklar havada tur atarken, bazıları çevredeki havalimanlarına yönlendirildi. Kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sis nedeniyle dün de uçuş trafiği etkilenmiş ve uçuşların yüzde 10'u iptal edilmişti. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

29.02.2024 09:11
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İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.

Uçuşların yüzde 10'u iptal edilmişti

Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçuşlar Etkileniyor - Son Dakika
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