İstanbul- Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Gümüşhacıköy'de özellikle Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, farklı ilçelerde ikamet eden aileleri ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti ve maddi ve manevi desteklerini sundu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde 500 jandarma personeli, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güven içerisinde bir bayram geçirmeleri amacıyla görev yapacak. Bayram tatili süresince 130 unsur ve 500 personel, 24 saat esasına göre huzur ve güven ortamını sağlamak için görev yapacak.
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