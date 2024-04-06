İstanbul- Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

Marmaris'te 14 yaşındaki kız çocuğuna şiddet iddiası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.