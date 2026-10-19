İstanbul selinde ev ve araç hasarı ile elektrik kesintisi Şikayetvar'a yansıdı

İSTANBUL, – TÜKETİCİ şikayet platformu Şikayetvar, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların kendilerine ulaştığını duyurdu. Platformdan yapılan açıklamaya göre başvurularda ev ve araçlarda meydana gelen maddi zararların yanı sıra servis ve onarım süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, uzun süren elektrik kesintileri, bilet iadeleri ve e-ticaret işlemlerine ilişkin mağduriyetler olduğu kaydedildi.

Şikayetvar'a ulaşan başvurularda hasar tespitinin yapılması, araçların onarım sürecine alınması, kesintiye uğrayan hizmetlerin yeniden sağlanması ve afet nedeniyle yerine getirilemeyen işlemlerde tüketici taleplerinin karşılanması öne çıktı. Evlerini su bastı, beyaz eşyaları ve parkeleri zarar gördü.

Platformdan şikayetlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Büyükçekmece'den başvuran bir tüketici, 14 Ekim sabahı yaşanan yağış sırasında rögarların suyu taşıyamadığını, suların klozet, küvet ve giderlerden geri teperek evine dolduğunu belirtti. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve parkelerinin zarar gördüğünü anlatan tüketici, yardım hattına da ulaşamadığını ifade ederek hasar tespiti ve zararının karşılanmasını istedi. İlgili kurum ise başvurunun işleme alınabilmesi için ek bilgi gerektiğini ve tüketiciye telefonla ulaşılamadığını bildirdi.

Su baskınlarında zarar gören araçların servis ve onarım süreçleri de şikayetlere konu oldu. Başvurularda araçların servise kabul edilmemesi, farklı servislere yönlendirilmesi ve hasar tespiti sürecine ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması gibi sorunlar dile getirildi.

Kağıthane'de otoparkı su basan bir tüketici, aracını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardıktan sonra sigorta aracılığıyla servise gönderdiğini ancak iki farklı servisin yer bulunmadığı gerekçesiyle aracı kabul etmediğini öne sürdü. Aracının üçüncü bir servise yönlendirildiğini belirten tüketici, hasar tespiti ve onarım süreci hakkında yeterli bilgi alamadığını ifade etti.

Selin ardından yaşanan elektrik kesintileri de Şikayetvar'a taşındı. Kesintilerin uzaması, tahmini onarım saatlerinin değişmesi ve hizmetin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin belirsizlikler tüketicilerin şikayetlerinde öne çıktı. Bazı başvurularda ise uzun süreli kesintilerin gıda ürünlerinin bozulmasına yol açtığı belirtildi.

Sarıyer Ayazağa'dan başvuran bir tüketici, 14 Ekim'deki selin ardından yaklaşık üç gün elektrik hizmeti alamadığını ileri sürdü. Elektriğin kısa sürede verileceği yönünde defalarca bilgilendirildiğini ancak kesintinin devam ettiğini belirten tüketici, buzdolabı ve derin dondurucusundaki gıdaların bozulması nedeniyle maddi kayba uğradığını bildirdi.

AFET NEDENİYLE KULLANILAMAYAN BİLETLER

Şiddetli yağışların ulaşımda yarattığı aksamalar, önceden satın alınan etkinlik biletlerini de şikayet konusu haline getirdi. Afet nedeniyle etkinliklere katılamadıklarını belirten tüketiciler, ücret iadesi veya bilet değişikliği talep ederken bazı başvurularda bu taleplerin kabul edilmediği öne sürüldü.

İstanbul'da 14 Ekim'de düzenlenen bir tiyatro oyununa katılmak üzere 5 bin 500 TL'lik bilet satın alan tüketici, şiddetli yağış nedeniyle yolda kaldığını ve etkinliğe ulaşamadığını ifade etti. Olumsuz hava koşullarının kendi kontrolü dışında geliştiğini belirterek ücret iadesi isteyen tüketici, talebinin reddedildiğini öne sürdü.

SEL NEDENİYLE SİPARİŞİNİ GÖNDEREMEDİ

Sarıyer'de yaşayan bir e-ticaret satıcısı, sel nedeniyle evini su bastığını, aracının kullanılamaz duruma geldiğini ve iş yerine ulaşamadığını bildirdi. Bu nedenle sipariş teslim süresinin uzatılmasını talep ettiğini ancak çözüm alamadığını belirten satıcı, siparişini zamanında gönderemediği gerekçesiyle mağazasının riskli olarak sınıflandırıldığını ve görünürlüğünün azaltıldığını ileri sürdü.