İstanbul sıfır atığın başkenti oluyor! Dev organizasyon için geri sayım başladı

17.03.2026 14:08
Türkiye, İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Haftası ve COP31 hazırlıklarıyla küresel iklim diplomasisinde kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. 150’den fazla ülkenin katılımının beklendiği süreçte, sıfır atık projeleri hem yerelde hem uluslararası alanda yaygınlaştırılıyor. İstanbul’un “sıfır atığın başkenti” haline getirilmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı’nın Şubat 2026 e-bülteninde yer alan bilgilere göre, Türkiye çevre ve iklim politikalarında küresel ölçekte dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul’da düzenlenecek “Sıfır Atık Haftası” ve COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalar, Türkiye’yi uluslararası iklim diplomasisinin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL SIFIR ATIK HAFTASI İÇİN GENİŞ KATILIMLI HAZIRLIK

1-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Haftası için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir koordinasyon süreci başlatıldı. İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen çalışmalarla şehrin tüm paydaşlarının sürece dahil edilmesi planlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, hedeflerinin İstanbul’u “sıfır atığın başkenti” haline getirmek olduğunu vurgularken, İstanbul Valisi Davut Gül ise sıfır atığın bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

COP31 HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Türkiye’nin ev sahipliğinde Kasım 2026’da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi öncesinde İstanbul’da kritik toplantılar düzenlendi. Türkiye, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katıldığı başlangıç toplantısında, zirvenin yol haritası ve stratejik öncelikleri belirlendi.

Sıfır Atık Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sıfır atık yaklaşımının küresel iklim politikalarında dönüştürücü bir model olarak konumlandırılması hedefleniyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş, Washington’da Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlarla temaslarda bulunarak iklim dostu yatırımlar ve yeni finansman modelleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda Singapur ve Almanya ile olası iş birlikleri de gündeme geldi.

Bu temaslar, Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu küresel ölçekte yaygınlaştırma hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

RİZE VE GAZİANTEP’TE YENİ MODEL PROJELER

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep için “2027 Sıfır Atık Yılı” hedefi açıklanırken, Rize’de “Atıksız Yaylalar” projesi hayata geçiriliyor. Proje ile doğal alanlarda atık oluşumunun kaynağında azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rize’de belirlenen pilot yaylalarda uygulanacak modelin, Türkiye genelinde ve uluslararası alanda örnek teşkil etmesi bekleniyor.

150 ÜLKEDEN KATILIM BEKLENİYOR

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere 150’den fazla ülkeden katılım öngörülüyor. Sıfır Atık Forumu ve festival gibi organizasyonlarla hem kamu hem özel sektör hem de vatandaşların sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca “İstanbul Taahhüdü” ile plastik kullanımının azaltılması ve döngüsel ekonomi modellerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

TRAFİK VE KARBON SALIMI UYARISI

Bültende dikkat çeken bir diğer başlık ise şehirlerde artan trafik ve karbon salımı oldu. Özellikle İstanbul’da sürücülerin yılda ortalama 118 saat trafikte geçirdiği ve bunun ciddi çevresel ve ekonomik maliyetler oluşturduğu vurgulandı.

Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilir ulaşım politikalarının yaygınlaştırılmasının iklim kriziyle mücadelede kritik rol oynadığını belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
