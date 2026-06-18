İstanbul Simidi Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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İstanbul Simidi Coğrafi İşaret Aldı

İstanbul Simidi Coğrafi İşaret Aldı
18.06.2026 16:05
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İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Simidi'nin coğrafi işaret almasını tanıttı.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Borsasınca İstanbul Simidi'nin coğrafi işaret almasına ilişkin tanıtım etkinliği düzenlendi.

Eminönü Yeni Cami Çiçekçiler Çarşısı Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'a ait değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı.

İstanbul'un farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirten Gül, kente ait ürünlerin korunmasının yanı sıra uluslararası ölçekte tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Dünya çapında geçerli olacak coğrafi işaretleri almanın önemini aktaran Gül, "Bunu yapmadığımızda 3 vakte kadar 1000 yıllık bir ürünümüzün başka bir ülkeye ait olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Daha sonra bunun serzenişini yapmamak için kayıt altına alıp bundan sonraki süreçte de ata tohumundan başlayarak kullanılan üründen, pişirme tekniklerinden sunumuna kadar bunun kendimize ait bir standardının oluşturulması gerekiyor. Bugün İstanbul Simidi'yle de yapılan işlem bunu göstermiş oluyor." diye konuştu.

Yerel tatların deneyimlendiği bir çağda olduklarını dile getiren Gül, İstanbul Simidi'ni dünya ile buluşturmalarının zamanının geldiğini ifade etti.

"17. yüzyılda 80'den fazla simit fırını var"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise İstanbul Simidi'nin şehrin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyadaki birçok kadim şehrin kendine özgü yemek kültürü bulunduğuna dikkati çeken Turan, İstanbul'un da bu anlamda önemli bir mirasa sahip olduğunu ifade etti.

Turan, "Kaynaklarda, 17. yüzyılda İstanbul'da 80'den fazla simit fırınının varlığından bahsediliyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde simit ile alakalı birçok bilgi var. Bugün de hem sokak lezzeti olarak hem de artık çok önemli yerlerde sunulan bir lezzet olarak Türkiye'yi de tanıtıcı bir markadır simit." dedi.

"Aynı zamanda İstanbul'un simgelerinden biri"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da İstanbul Simidi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenip, coğrafi işaretli gıda ürünleri arasında yerini aldığını dile getirdi.

Simidin sadece bir atıştırmalık olmadığını kaydeden Kopuz, "Simit aynı zamanda İstanbul'un simgelerinden biri. Simit şehrimizin hayat tarzına damgasını vurmuş bir ürün. İstanbul Simidi, sadece undan, sudan, mayadan ve susamdan ibaret değildir. Bu nedenle İstanbul Simidi'nin tescili sadece bir unlu mamulün kayıt altına alınması değildir. Bu tescil İstanbul'un hafızasına, kültürüne, emeğine ve lezzet binasına sahip çıkılmasıdır." diye konuştu.

Kopuz, amaçlarının İstanbul'un lezzet mirasını kayıt altına almak ve gelecek nesillere taşımak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından İstanbul Simidi'nin yapımı, satışı ve denetimi temsili olarak gösterildi.

Vatandaşlara simit ve ayran ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

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