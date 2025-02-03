İstanbul Soğuk Hava Dalgası ile Aynı Zamanda Kar Yağışına Hazırlanıyor - Son Dakika
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İstanbul Soğuk Hava Dalgası ile Aynı Zamanda Kar Yağışına Hazırlanıyor

İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olacak. Salı akşamından itibaren sıcaklık 6-8°C düşecek, Çarşamba ve Perşembe günleri karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

03.02.2025 11:50  Güncelleme: 12:58
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Salı günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8°C düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6°C altına düşerek 1-3°C arasında seyredecek.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12°C'ye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8°C seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı %65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, salı akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8°C düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6°C altına düşerek 1-3°C arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 52,8

Raporda ayrıca İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı. Barajların doluluk oranı yüzde 52,8 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 11°C olarak kaydedildi. Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle çarşamba ve perşembe günleri beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AKOM, hava durumu gelişmelerine ilişkin anlık bilgilendirme yapmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Soğuk Hava Dalgası ile Aynı Zamanda Kar Yağışına Hazırlanıyor - Son Dakika

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