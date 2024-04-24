İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti

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(İSTANBUL) 31 Mart seçimi öncesi "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sözleriyle gündem olan ve İstanbul'da taksi sayısının artırılmasını AKP grubuyla işbirliği yaparak yıllarca engelleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Aksu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak "Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik" dedi.

"Hayırlı olsun dileklerini kendisine ilettik" diyen Aksu "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik! Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik" dedi.

"TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

Eyüp Aksu, yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılmış, burada yaptığı konuşmada "Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakanımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" demişti.