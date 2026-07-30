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İstanbul Tekstil Sektöründe Kaymalar Başladı

İstanbul Tekstil Sektöründe Kaymalar Başladı
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Tekstil firmaları, yüksek maliyetler nedeniyle İstanbul'dan teşvik bölgelerine taşınıyor.

(İSTANBUL) İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki tekstil sanayisini mercek altına aldı. "İstanbul Tekstil Sanayisi: Değişen Üretim Coğrafyası ve Yeni Dinamikler" araştırmasına göre tekstil sektöründe büyük ölçekli firmalar, ekonomik nedenlerle İstanbul'dan devlet destekli teşvik bölgelerine veya Trakya'daki OSB'lere taşınmaya başladı. İstanbul içindeki küçük ölçekli üretim merkezleri de Tarihi Yarımada'dan Sultançiftliği, Esenyurt, Arnavutköy ve Güneşli gibi çevre ilçelere yöneldi.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayımlanan Kent Gündemi Araştırmaları serisinin son raporu çıktı. "İstanbul Tekstil Sanayisi: Değişen Üretim Coğrafyası ve Yeni Dinamikler" başlıklı raporda, sektörün tarihsel gelişimi, mekansal dönüşümü ve güncel sosyo-ekonomik yapısı ele alındı. Araştırma kapsamında 19 firma temsilcisi ile görüşülerek tekstil sektörünün sorunları ve gelecek öngörüleri masaya yatırıldı.

REKABET GÜCÜ ZAYIFLADI

Araştırma kapsamında üretici firmalarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular; enflasyon, artan iş gücü maliyetleri, döviz kuru politikaları ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin, sektörün uluslararası rekabet gücünü zayıflattığını ortaya koydu. Firma yetkilileri; işçilik maliyetlerinin düşük olması, ucuz enerji, vergi muafiyetleri ve ABD pazarına gümrüksüz erişim gibi fırsatları değerlendirmek için farklı ülkelere yapılan yatırımlarda da nitelikli işgücü ve adaptasyon sorunlarının ortaya çıkabildiğini belirtti.

TEKSTİLİN İSTANBUL HARİTASI

Sektör temsilcileri, İstanbul'daki kira ve personel giderleri nedeniyle büyük ölçekli firmaların, devlet desteklerinin bulunduğu teşvik bölgelerine veya Trakya'daki OSB'lere ve çevresine kaymaya başladığını anlattı. Şehir içindeki küçük ölçekli üretim merkezleri ise Tarihi Yarımada ve Beyoğlu'ndan Sultançiftliği, Esenyurt, Arnavutköy ve Güneşli gibi çevre ilçelere yöneldi. İstanbul'un Osmanbey, Merter, Çağlayan gibi köklü üretim merkezleri artık ağırlıklı olarak uluslararası toptan ticaretin yürütüldüğü, mağazaların bulunduğu ve perakende satış ofislerinin yer aldığı merkezlere dönüştü.

"TEKSTİL İSTANBUL'U TAMAMEN TERK ETMEZ"

Firmalar; yüksek maliyetler, finansmana erişim engelleri, bankaların tekstili riskli görmesi ve ekonomi politikaları nedeniyle geleceğe dair karamsar bir tablo çizse de tekstil sektörünün İstanbul'u tamamen terk etmeyeceği, araştırma-geliştirme, tasarım, mağaza, pazarlama, ticaret ve yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü stratejik bir merkez olarak devam edeceği öngörüsünde bulundular.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Tekstil Sektöründe Kaymalar Başladı - Son Dakika

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