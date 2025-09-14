İstanbul'u Koşuyorum Yarışının Asya Etabı Üsküdar'da Yapıldı - Son Dakika
İstanbul'u Koşuyorum Yarışının Asya Etabı Üsküdar'da Yapıldı

14.09.2025 13:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" yarışının Asya etabı, Üsküdar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı yarışta, erkeklerde Murat Emektar, kadınlarda ise Özlem Kaya Alıcı birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" yarışının Asya etabı, Üsküdar'da koşuldu. Yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı yarışta, erkeklerde 10K'da Murat Emektar, kadınlarda Özlem Kaya Alıcı birinciliğe ulaştı.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından 2016'dan bu yana düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" yarışının 2025 Asya etabı, Üsküdar'ın sahil şeridinde düzenlendi.

"İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!" sloganıyla organize edilen yarışın startını, İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Üsküdar Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ve İBBSK Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ersoy verdi.

"5K koşusu"

Üsküdar'da saat 08.00'de başlayan 5K koşusunda; erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16: 56 derecesiyle birinci olurken, Ahmet Tek (17: 44) ikinci, Burak Doğan (18: 00) üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Mariia Kolpakova 20: 11 ile ipi göğüsledi. Ayşenur Demirci (20: 45) ikinci, Semra Çelik (23: 34) üçüncü oldu.

"10K koşusu"

Saat 09.15'te startı verilen 10K koşusunda büyük çekişme yaşandı. Erkeklerde Murat Emektar 30: 39 ile birinciliği elde etti. Abdulhalik Çağıran (30: 46) ikinci, Salih Teksöz (30: 55) üçüncü oldu. Kadınlarda Özlem Kaya Alıcı 36: 02 ile yarışı kazandı. Onu Gamze Altuntaş (36: 16) ve Tuğçe Özkan (37: 57) izledi.

10K kategorisinde dereceye giren sporcular 20 ila 3 bin TL arasında para ödülü kazandı. Ayrıca 90 dakika içinde yarışı tamamlayanlar, 2 Kasım'da yapılacak 47. İstanbul Maratonu'nun 15,5K koşusuna katılma hakkı elde etti.

Donuk: "İstanbul Maratonu için kriter koşusu"

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, yarışa ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un en güzel etkinliklerinden birinde bir aradayız. Yaklaşık 5 bin sporsever bu etkinliğe katılıyor. Bu yarış aynı zamanda İstanbul Maratonu için bir kriter yarışı niteliğinde. 10K'da dereceye giren sporcular maratonda kota alma şansına sahip olacak."

"Kupa ve madalyalar"

5K ve 10K yarışlarında 13 farklı yaş kategorisinde ilk 3'e giren sporculara kupa ve madalyalar takdim edildi. Organizasyon; Sportive, Huawei, Züber, Fomilk, Hamidiye, Kanyon ve Metro FM sponsorluğunda gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

