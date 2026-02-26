İstanbul'da Sabah Trafik Yoğundu - Son Dakika
İstanbul'da Sabah Trafik Yoğundu

26.02.2026 09:29
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 81'e çıktı.

Kentte bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar, araç arızaları ve yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kartal'dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Yenibosna, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik köprü girişine kadar devam ederken, Edirne istikametinde ise yoğunluk yaşanmıyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 69 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

