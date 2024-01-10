İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Hava sıcaklığının düştüğü megakentte dün başlayan karla karışık yağmur, bugün de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Gün boyunca yer yer etkisini arttıran yağış, bazı bölgelerde sulu kara döndü.

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla sulu kar yağışı devam ediyor.

Yağış dolayısıyla sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.