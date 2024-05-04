İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yenileme çalışmaları devam ediyor

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İstanbul'un en eski ve dünyanın en çok yolcu taşınan tramvay hattı olan Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ray yenileme çalışmaları nedeniyle yarın seferler saat 10.00'dan 00.00'a kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacak. Güngören-Bağcılar arasında ise İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

04.05.2024 15:48
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(İSTANBUL) - İstanbul'un en eski, dünyanın en çok yolcu taşınan tramvay hattı olan Kabataş- Bağcılar tramvay hattında yenileme çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul, ray yenileme çalışmaları nedeniyle yarın seferlerin saat 10.00'dan 00.00'a kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını bildirdi. Sefer yapılamayan Güngören-Bağcılar arasında ise İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın raylarını yenilemeye devam ediyoruz. İstanbul'un en eski tramvay hattı olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı aynı zamanda dünyanın en çok yolcu taşıyan tramvay hattı unvanının da sahibi. 2019 yılından bu yana T1 hattımızda toplamda 20.930 metre ray değişimi yapıldı ve 2024 yılında da toplamda 9.600 metre ray yenilemesi yapacağız.

Sizlere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti verebilmek amacıyla T1 hattımızda, seferlerimiz 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'dan 00.00'a kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir.6 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla seferlerimiz normale dönecektir."

İstanbul\'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yenileme çalışmaları devam ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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