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Esenler Kemer Mahallesi ile Silivri Fener Mahallesi'nde görev yapan İstanbul'un en genç muhtarları Ecenur Altaş ile İsmet Altınkoç, tecrübeli seleflerinin ardından yürüttükleri başarılı çalışmalarla haklarındaki ön yargıları kırdıklarını ifade ediyor.

Altaş ile Altınkoç, İstanbul'un en genç kadın ve erkek muhtarları olarak dikkati çekiyor.

En yakın rakibi önceki muhtara yaklaşık 675 oy fark atarak Esenler Kemer Mahallesi Muhtarı olan Altaş ile en yakın rakibini 250 oy farkla geçerek Silivri Fener Mahallesi Muhtarı olan Altınkoç, genç yaşlarına rağmen 15 ve 30 yıllık eski mahalle muhtarlarına rakip olmaktan geri durmadı.

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda yürüterek hedeflerine ulaşan Altaş ile Altınkoç, İstanbul'un en genç muhtarları olmanın gurur ve heyecanını yaşıyor.

Kemer Mahallesi Muhtarı 26 yaşındaki Altaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un en genç muhtarı olmasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İstanbul'un en genç kadın muhtarı olmak için yola çıkmadığını belirten Altaş, muhtarlığa adaylık sürecinde kimilerinin "Gençten, kadından muhtar mı olur? Daha çocuk, yaşı küçük" diye konuştuğunu ancak mahallelinin güveni ve inancıyla seçimi kazandığını dile getirdi.

Altaş, İstanbul'un en genç kadın muhtarı olduğunu öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını vurgulayarak, "Bunu sosyal medya hesabımda paylaşırken her şeyden önce çocuklara hitap ederek paylaşmak istedim. En genç muhtar olduğumu bildikleri için buraya geliyorlar. İstanbul'un en genç kadın muhtarı ünvanını almamız çocuklarımızda şevk ve merak uyandırdı. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Adaylık sürecine ilişkin bilgi veren Altaş, seçime 17 gün kala saha çalışmalarına başladığını, bu süreçte kapı kapı gezerek kendisini tanıttığını söyledi.

Altaş, seçimlerde 3 aday olarak yarıştıklarını ve kendisinin tek kadın aday olduğunu ifade etti.

Mahalledeki hizmetlerine ilişkin bilgi veren Altaş, mahallenin yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olduğunu kaydetti.

Altaş, muhtarlığa gelen bazı vatandaşların kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buraya gelen vatandaşlar beni görünce 'Ne kadar genç. Bu kadar genç miydiniz? Genç kadın muhtar adayı olduğunu biliyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk.' şaşkınlığı yaşıyorlardı. Vatandaşlarımızdan şu anda övgü dinliyoruz. Bize ön yargılı olanlar mütevazı şekilde 'Size karşı çok ön yargılıydık ama yanlış düşünmüşüz. Samimiyetinizi ve çalışmalarınızı gördük, sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızda ve arkanızdayız' diyorlar. Desteklerini açık yüreklilikle gösteriyorlar."

"Seçime 30 yıllık muhtara rakip olarak girdim"

Silivri Fener Mahallesi Muhtarı 27 yaşındaki İsmet Altınkoç da genç yaşta muhtar olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Seçim çalışmaları sürecinden bahseden Altınkoç, muhtarlığa adaylık sürecinde karşılaştığı tepkilere ilişkin, "En çok da sevenlerimiz tarafından şaşkınlık oldu. Beni tanıyanlardan, 'Oğlum daha yaşın genç, nereden esti bu iş, senin muhtarlıkla ne alakan olur? Sonraki dönem girersin.' gibi tepkiler aldık. Aslında sevdikleri için böyle söylediler." diye konuştu.

Altınkoç, seçime 30 yıllık muhtara rakip olarak girdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fener Mahallemiz Silivri'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ve bu mahallemiz eskilerden kalmadır. Mahallede Bulgaristan, Yunanistan göçmenlerimiz var. Ben de Selanik göçmeniyim. Mahallemizde birbirini tanımayan yok ama burada yazlığı, çiftliği olanlar dışında İstanbul'da yaşayıp hafta sonu buraya gelenler, bazı sorunları ve sıkıntıları olduğunda muhtarlığa uğrar. Seçimden sonra ilk kez beni gördüklerinde, 'Siz muhtar mısınız? Herhalde yeni seçildiniz. Vatandaşlar size nasıl oy verdi de muhtar oldunuz?' gibi tepkiler alıyordum. İhtiyaçlarını çözdükten sonra çevremde 'Helal olsun kardeşim, ilk başta sana karşı ön yargılı konuştum ama bir telefonla sana ulaşabiliyoruz.' sözlerini duymaya başladım. Bize karşı olan ön yargıyı tamamen kırdım."

"Muhtarla görüşebilir miyiz? diye soruyorlar"

Anadolu Yakası'nın en genç muhtarı olan ve Üsküdar Selamiali Mahallesi'nde görev yapan 27 yaşındaki Sena Harman ise seçimde 5 erkek adayla yarışıp ön yargıları kırdığı için gururlu olduğunu söyledi.

Muhtarlık yapabileceği konusunda bazı vatandaşların tereddütleriyle karşılaştığını aktaran Harman, "Aslında karşı çıkan olmadı, sadece bazıları şaşkınlıkla izledi. Yaşımı pek göstermediğim için 'Yapabilecek mi, halen okuyor mu, mahallenin üstesinden nasıl gelecek?' diye sorduklarını duydum ama olumlu tepkiler daha fazlaydı. 'Kadın eli değsin, mahallemiz güzelleşsin.' sözlerini daha fazla duyuyordum. Vatandaşlar yaşımı öğrendikten sonra tepkiler daha güzelleşmeye başladı." diye konuştu.

Harman, muhtarlığa gelen bazı vatandaşların kendisine, "Muhtarla görüşebilir miyiz?" diye sorduklarını, "Buyurun, benim" dediğinde şaşırdıklarını anlattı.

Selamiali'nin, 17 bin 500 nüfusuyla ilçenin eski mahallelerinden olduğunu söyleyen Harman, 6 aydır sürdürdüğü muhtarlık görevinde, 20 yıllık Kerpiçhane Parkı'nı yeniden düzenleyerek çocuklara daha fazla yeşil alan sunduklarını ve güvenilir oyuncaklar yaptırdıklarını belirtti.

Gençlerin her alanda daha aktif olmasını istediğini kaydeden Harman, "Muhtarlık genelde yaşlı işi olarak görülüyor fakat öyle değil. Gençlerin her alanda gelişmesi çok önemli. Bu mesleğe bilmeyerek girdim ve bunu hakkımla ileriye doğru götüreceğime inanıyorum. Öncü olmamız, adım atmamız gerekiyor. Bu ön yargıyı kırdığımı düşünüyorum. Çok gururluyum." diye konuştu.