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İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi - Son Dakika
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İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi

İstanbul'un Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde bulunan 50 noktada yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli olduğu değerlendirilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Motosikletli polis timleri, Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle kalabalık bölgelerde ve turistik mekanlarda bulunan kişiler durdurulup üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayasofya Meydanı da denetimlerin yapıldığı noktalardan biriydi.

İstanbul\'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi
14.01.2024 - 20:39,
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İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli olduğu değerlendirilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesine bağlı motosikletli polis timleri, Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de toplam 50 noktada denetim yaptı.

Özellikle kalabalık bölgelerde ve turistik mekanlarda yapılan denetimlerde ekipler şüpheli gördükleri kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Bu kapsamda ekipler Ayasofya Meydanı'nda da denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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Bahçelievler, İstanbul, Beşiktaş, Fatih, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi - Son Dakika
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