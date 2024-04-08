İstanbul\'un en yaşlı muhtarı görevini devretti

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Bağcılar Güneşli Mahallesi'ne 39 yıldır hizmet eden İstanbul'un en yaşlı muhtarı Atik Yağmur (87), görevini seçimi kazanan Engin Kılıç'a devretti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yaşı nedeniyle katılmayan Yağmur ile yeni muhtar Kılıç arasında devir teslim töreni yapıldı.

Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski muhtara teşekkür eden Özdemir, Kılıç'a muhtarlık mazbatasını takdim etti.

Eski muhtar Yağmur, burada yaptığı konuşmada, 39 yıldır görev yaptığı mahallenin sakinleriyle artık aile gibi olduklarını söyledi.

Sultanahmet'te bir basımevinden emekli olduktan sonra 5 yıl gezip, dolaştığını dile getiren Yağmur, "Daha sonra eşim 'Ayaklarım ağrıyor.' demeye başladı. Hanıma, 'Ben muhtar olmaya gidiyorum.' dedim. Burası 150 haneli bir köydü. Su, elektrik, okul yoktu. Bürokrasiyle aram iyiydi. İnsanları tavlamayı, işi almayı biliyorum. Elim de cömert. Yedirmekle içirmekle 7 okul yaptırdık. Bunları buraya getirdik." dedi.

Yağmur, Güneşli Mahallesi'nin sokaklarına asfalt yaptıklarını anlatarak, "O zaman Bakırköy'e bağlıydık, 125 tane muhtarlık vardı. Burayı ihya ettim. Güle güle kullansınlar. Küçük çocuklar doğdu, askere gittiler, evlendiler. Koca koca oldular. Küçükken çikolata verirdim. Kız çocuklarına 1 lira, mendil ve çikolata verirdim. Erkek çocukları gelirdi, onlara vermezdim." diye konuştu.

Yeni muhtara işlerinde kolaylık dileyen Yağmur, muhtarlıkta başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni muhtar Kılıç, görevi devraldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yağmur'un mahallenin kurucu muhtarı olduğuna değinerek, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Biz ona rakip olmadık. Biz, Atik Amca bırakınca aday olduk. Halkın tercihiyle de kazandık." ifadelerini kullandı.

"Muhtar, vatandaşla diyaloğun doğrudan köprüsüdür"

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir de eski muhtar Yağmur'u tanıdığı için onur duyduğunu belirtti.

Özdemir, muhtarlığın demokrasinin en temel yapı taşı olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtar, vatandaşla diyaloğun doğrudan köprüsüdür. Bunun sandığa yansımasıdır. Atik amcamız, kendi isteğiyle bırakıyor. Kendisini tanımaktan onur duydum. Mahalleliye olan sevgisiyle, ilgisiyle gönüllere giren biridir. Cep telefonu kullanmazdı, ona sabit telefondan ulaşabilirdik. Düzenli bir hayatı vardı. Yeni muhtarımıza da başarılar diliyorum."

Törende dua edilmesinin ardından muhtarlık makamı Kılıç'a devredildi.