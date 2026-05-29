İstanbul'un Fethi'nin 573. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılıyor. İlk olarak sabah saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve protokol mensupları ile Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Cami haziresindeki türbesini ziyaret etti, dua okudu. Burada bir açıklama yapan Gül, "573 yıl önce fethedilen bu şehir sadece bir şehrin ele geçirilmesi, fethedilmesi, el değiştirilmesi değil. Aynı zamanda burada bir medeniyetin inşa edilmesi, burada barışın, kardeşliğin, bilimin neşet etmesiyle ilgili bir ortamın oluşmasına yol açtı" dedi.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılıyor. İlk olarak sabah saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve protokol mensupları ile Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Cami haziresindeki türbesini ziyaret etti. Vatandaşların da katıldığı programda; Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Vali Gül ve beraberindekiler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında dua etti.

Ziyaret öncesi bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzun fethinin yıldönümü. 573 yıl önce fethedilen bu şehir sadece bir şehrin ele geçirilmesi, fethedilmesi, el değiştirilmesi değil. Aynı zamanda burada bir medeniyetin inşa edilmesi, burada barışın, kardeşliğin, bilimin neşet etmesiyle ilgili bir ortamın oluşmasına yol açtı. Bununla birlikte bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan, sebep olan başta 21 yaşındaki büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize, maddi manevi destek veren o dönemdeki büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"dedi.

"Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camimiz, Süleymaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi. Biz de bugün Fatih Camisi'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret ederek programımıza başlıyoruz" diye devam eden Gül, kutlama programına ilişkin de şunları söyledi:"

"21.00'DE İSTANBUL'UN FETHİNİ DORANLARLA CANLANDIRACAĞIZ"

"(Türbe ziyareti) Sonrasında Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüşümüz olacak. Fetih yürüyüşü. Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerimiz saat 14.00 itibariyle tekne konvoyu şeklinde bir görsel şölen sergileyecekler. Sonrasında saat 18.00'de Yenikapı'da Solotürk uçaklarımız gösteri yapacaklar. Daha sonraki saatte de 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay Başkanlığımızın 1. Ordu Komutanlığımızla birlikte bir bando ekibi var. Onlar yaklaşık yarım saat vatandaşlarımıza çeşitli parçalar çalacaklar. 21.00 itibariyla da fethi dronlarla canlandıracağız, göstereceğiz ve havai fişeklerle birlikte de günü sonlandıracağız. Bu arada Sultanahmet başta olmak üzere çeşitli yerlerde mehteran gösterileri olacak. Yine farklı tarihi mekanları fotoğraflarla, video gösterileriyle süslemeler olacak."

Sayın Cumhurbaşkanımız cumadan hemen sonra Haliç'te fetih kutlamayla ilgili bir konuşması, bir toplantısı olacak. Bütün kurumların desteğiyle inşallah fethi bu sene bir önceki seneden daha canlı, daha coşkulu o ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık. Sizlere de bu anlamda katkılarınız için, katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Başta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olmak üzere bugüne kadar bu topraklarda şehit düşen herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz"

İBB'NİN KUTLAMA TÖRENİ SARAÇHANE'DE

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir kutlama programı hazırladı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek kutlama programı 19.15'te Edirnekapı'dan Saraçhane'ye mehteran takımının da katılımıyla yapılacak. 21.00'de de sanatçı Kubat'ın katılımıyla Saraçhane'de bir konser düzenlenecek.