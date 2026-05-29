İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin, "Gemileri karadan yürüterek tarihe damga vurduğumuz bu büyük zafer, sadece bir şehri değil, bir çağı değiştirdi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Sultan Mehmet'in "İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım." sözüne yer verildi.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Gemileri karadan yürüterek tarihe damga vurduğumuz bu büyük zafer, sadece bir şehri değil, bir çağı değiştirdi. Bu eşsiz zaferin yıl dönümünde gurur ve coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz."