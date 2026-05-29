İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı Kutlandı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü kutlayarak, "Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu ordusu; inançları ve azimleri ile İstanbul'u milletimizin ebedi yurdu haline getirmiştir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"29 Mayıs 1453 yalnızca bir şehrin fethi değil, çok büyük bir medeniyet yürüyüşünün de tarihidir. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu ordusu; inançları ve azimleri ile İstanbul'u milletimizin ebedi yurdu haline getirmiştir. İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bu büyük zaferin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."