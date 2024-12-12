İstanbul'un Yaşam Maliyeti %59,4 Arttı

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(İSTANBUL)- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Buğra Gökçe, İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı. Gökçe "İstanbul'da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 59,4 artarak 75 bin 717 liraya ulaştı" dedi.

İPA, 'Kasım Ayı İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasını açıkladı. İPA Başkanı Buğra Gökçe de verileri sosyal medya hesabı X'den paylaştı. Paylaşılan verilere göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,43 arttı. Kasım ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 75 bin 717 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti ekim ayına göre yüzde 2,68 yani 1978 lira arttı.

Temel tüketim malzemelerinde geçen yılın kasım ayına göre fiyat karşılaştırmalarını açıklayan İPA başkanı Gökçe, fiyatlarda, et ve kıymada yıllık yüzde 72,37, tavuk etinde yüzde 53,51, nohut yüzde 50,26, ayçiçek yağı yüzde 67,29, sabunda yıllık yüzde 92,63 oranında artış yaşandığını açıkladı. Ekmek ürünleri ise yıllık bazda yüzde 46,63 oranında arttı.