İstanbul Üniversitesi\'nde Büyük Kampüs İftarı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı", binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin Beyazıt Ana Kampüsü'ndeki iftar programında konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, soğuk havaya rağmen kampüsü dolduran gençlere teşekkür ederek, tarihi bir eğitim yuvasında iftar açmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Alanda 15 bine yakın gencin bulunduğunu bildiren İbiş, "İlk haftasında gördük ki ramazanın enerjisi her yerde, Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde aynı şekilde devam ediyor ve İstanbul Üniversitesi'nde de bugün bunun yansımasını görüyoruz." ifadesini kullandı.

İbiş, Türkiye'nin 207 üniversitesinde, kulüplerle, üniversite teşkilatlarıyla ramazanı kampüslerde de güçlü şekilde yaşamak için çalışmalar yaptıklarını, kendi tarihini, misyonunu unutmayan bir nesil olarak çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nde 28 Şubat döneminde ikna odaları kurulduğunu, insanların başörtülerinden dolayı okul kapısından içeriye alınmadığını hatırlatan İbiş, şunları kaydetti:

"Hamdolsun öyle bir irade öyle bir nesil geldi ki o tarihlerde ikna edemediklerinin çocukları bugün İstanbul Üniversitesi'nde ramazanın coşkusunu hep birlikte yaşıyor. Bizler bu iradeyi, bu hürriyetimizi, inancımızla, inandıklarımızla beraber yaşama özgürlüğümüzü hep birlikte bu iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul Üniversitesi aile iftarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin gençlerin omuzlarında daha da yukarılara çıkacağına inandığını dile getiren Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki kutlu yürüyüşümüz siz değerli genç kardeşlerimizin gelecekte omuzlandığı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bölgesine ve dünyaya inşallah güzellikler getirecektir." diye konuştu.

Programa AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve öğrenciler de katıldı.