İstanbul Üniversitesi öğrencisi saldırıda yaralandı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Fatih Camisi'ndeki saldırıda yaralananlardan Bilal Erdem'in, İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Üniversitenin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam Fatih Camisi'ndeki menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan biri İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencimiz Bilal Erdem'dir. Öğrencimizin sağlık durumu daha iyidir." ifadeleri kullanıldı.

Erdem'e ve aynı saldırıda yaralanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta'ya acil şifalar dileğinde bulunulan açıklamada, Erdem'in tedavisinin devam ettiği Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Başhekim Prof. Dr. Sedat Altın'a ve çalışanlara teşekkür edildi.