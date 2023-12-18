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İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Şeb-i Arus için gittikleri Konya'daki bir otelde odayla ilgili sorun yaşayınca konuyla ilgili üniversitenin sitesinden bir açıklama yayınlattırdı. Bu durum tepki çekince açıklama siteden kaldırıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
18.12.2023 - 09:20,  Güncelleme: 09:50
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Konya'da rezervasyon yaptığı otelin kendisini ve ailesini mağdur ettiğini iddia ederek üniversitenin resmi internet sitesinden bir yazı yayınlattı. Rektör, gelen tepkilerden sonra duyuruyu siteden kaldırttı.

RESMİ SİTEDEN ŞİKAYET ETTİLER

Zülfikar'ın yayınlattığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ".... Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00'ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

Bu durumu 'Konya'nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur… Otelin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."

İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden açıklama yaptırdı! Tepki yağınca sildiler

TEPKİ YAĞINCA SİLDİLER

Üniversitenin resmi sayfasından yapılan şikayet, sosyal medyada büyük tepki çekti. Daha sonra gelen tepkiler nedeniyle açıklama siteden kaldırıldı, X'teki paylaşım da silindi.

YORUMLAR (5)
  • alos : Bu ülkede herkes doğduğu yeri çabuk unuttu, şımarıklık hat safhada. Yanıtla 11 1
  • Bulent Cebeci: Paşamız rahatsız olmuş vah vah !!! Yanıtla 22 2
  • UğuR DURAN: eğer söylediği gibi rezervasyon yapıldıysa ve akşama kadar bekletildiyse hatalı olan otel ama ben bile sabahtan akşama kadar orda beklemem. madem böyle bir sorun oldu, terk edersin oteli. haksız mıyım? Yanıtla 11 3
  • Ali Usda: Kim bunu o göreve getirmiş acaba. Çok egolu. Yönetim kademesinde olan kişilerin uzlaşmacı ve alçakgönüllü olması gerekir. Kendi üniversitesinde de herkese tepeden bakan birisi. Yanıtla 34 5
  • Mustafa Öztürk: Saltanat böyle birsey demekki bizde eğitimi sağlık sistemini adalet sistemini beğenmiyoruz ama Yanıtla 40 7

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

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