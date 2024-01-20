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İstanbul Üsküdar'da Katlı Otoparkta Yangın Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Üsküdar'da Katlı Otoparkta Yangın Çıktı

İstanbul Üsküdar'da Çengelköy Kızıltepe Mahallesi NATO Yolu Üstü Sokak'ta bulunan Şenol Güneş Parkı'nın altındaki 4 katlı otoparkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenmemeleri için çevredeki apartmanlarda oturanlar tahliye edildi. Yangın sonucunda otoparktaki araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

İstanbul Üsküdar\'da Katlı Otoparkta Yangın Çıktı
20.01.2024 - 15:49,
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İstanbul Üsküdar'da katlı otoparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çengelköy Kızıltepe Mahallesi NATO Yolu Üstü Sokak'ta Şenol Güneş Parkı'nın altındaki 4 katlı otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Otoparkın eksi 2 ve eksi 3'üncü katlarında çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle, çevredeki apartmanlarda oturanlar dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Depo kısmındaki yanma nedeniyle yoğun duman oluşan otoparktaki araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Kaynak: AA
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