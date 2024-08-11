İstanbul Üsküdar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kısıklı Mahallesi Libadiye Kavşağı'nda ilerleyen Arhan Kahya idaresindeki 34 ARH 99 plakalı otomobil kaldırım ve ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 2 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.
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