İstanbul Valiliği, Bakan Kurum başkanlığında yağış toplantısı yapıldığını bildirdi

İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, kentte etkili olan yağışa karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Bakan Kurum'a kriz merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, İstanbul genelindeki son durum ve sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. AFAD İl Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları ve başkan vekilleri, il müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı."