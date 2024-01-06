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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde Yarın Etkili Olması Beklenen Fırtına İçin Uyarı Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde Yarın Etkili Olması Beklenen Fırtına İçin Uyarı Yaptı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi\'nde Yarın Etkili Olması Beklenen Fırtına İçin Uyarı Yaptı
06.01.2024 - 15:47,
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde Yarın Etkili Olması Beklenen Fırtına İçin Uyarı Yaptı - Son Dakika
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