İstanbul Valiliği'nden CHP'ye Yürüyüş İzni Yok

16.02.2026 18:56
İstanbul Valiliği, CHP'nin Beşiktaş'taki yürüyüşüne güzergah uygunluğu nedeniyle izin vermedi.

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığınca yarın Beşiktaş'ta düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin vermedi.

Alınan bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı yarın Beşiktaş Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'de sona ermesi planlanan yürüyüş düzenleme kararı aldı.

İstanbul Valiliği, söz konusu yürüyüşü, Valilikçe belirlenen güzergahlar arasında yer almadığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Valiliğin kararında şu ifadeler yer aldı:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında, ilimiz sınırları dahilinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahlarının Valiliğimizce belirlenerek ilan edildiğinden, ilgi sayılı dilekçe ile talep edilen güzergahın, 2026 yılı içerisinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden, mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir."

Kaynak: AA

20:18
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
