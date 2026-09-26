İstanbul Valiliği\'nden pazar akşamı çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, pazar günü akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) sonra bir yağış ve fırtına uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla pazar günü akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde hali hazırda yerel olarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (27.09.2026 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli, gece saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4°C altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), pazartesi günü ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."