İstanbul'da 22-26 Temmuz Sağanak ve Poyraz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 22-26 Temmuz Sağanak ve Poyraz Uyarısı

21.07.2026 15:20  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz arasında aralıklı sağanak, gök gürültülü yağış ve kuvvetli poyraz beklediğini, sıcaklığın düşeceğini ve sel, su baskını ile ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri ışığında 22-26 Temmuz arasında aralıklarla sağanak ve poyraz uyarısı yaptı. Değerlendirmelere göre hava sıcaklığında da düşüş görülecek. Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliği'nin uyarısı şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir."

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.

"HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK"

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, su baskını, 3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 22-26 Temmuz Sağanak ve Poyraz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:46:24. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 22-26 Temmuz Sağanak ve Poyraz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.