 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında sakinleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Gül, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Darülaceze'nin fiziksel şartlarının iyi olduğunu ve sakinlerin mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, yeni yıl kutlamalarıyla ilgili olarak tedbirlerin devam ettiğini ve temennisinin 2024'ün daha huzurlu bir yıl olması olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
31.12.2023 - 18:49,  Güncelleme: 18:51
Abone Ol

İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında Vali Gül'ü, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve görevliler karşıladı. Gül, Darülaceze sakinlerine burada karanfil verdi, yeni yıllarını kutlayarak sohbet etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, 2023'ün son gününü gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerle geçireceğini söyledi.

Darülaceze'yi de sık sık ziyaret ettiğini belirten Gül, "Buradaki fizik şartlar, temizlik, hijyen ziyaret ettiğimiz evlerden hiçbir eksikliği yok. Burada kalan sakinlerin mutluluğunu, gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. Darülaceze Başkanımız olmak üzere tüm ekibe, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir gücü. Başkanımız burada 50 yıl kalan sakinlerimizin olduğunu söyledi. Devlet 50 yıl bir şekilde kardeşlik, ağabeylik, evlatlık yapıyor. Allah devlete zeval vermesin. Sakinlerimize de sağlık, afiyet içinde bir hayat nasip etsin." diye konuştu.

Yeni yıl kutlamalarına ilişkin Gül, şunları kaydetti:

"Yeni yıl tedbirlerimiz hem asayiş hem diğer alanlarda en üst düzeyde. Halen de devam ediyor. Vatandaşın kamu hizmeti almasının önünde bu akşam da yarın tatilde de herhangi bir eksiğimiz yok. Nöbetçi olması gerekenler nöbetçi. Özetle dünden farklı bir gün olmayacak. Takvim yapraklarından bir yaprak eksiltiyoruz. Temennimiz 2024'ün 2023'ten daha huzurlu olması. Özellikle dünyada zulmün, haksızlığın ortadan kalkması, insanların barış, huzur içinde bir yaşantı sürmesini temenni ediyoruz. Devletimize, milletimize de Allah'tan güç kuvvet vermesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Darülaceze, Şişli, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika


18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Son Dakika
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 19:07:24. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement