İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehidi ve gazisi olan aileyi ziyaret etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bir oğlu şehit, bir oğlu da gazi olan baba İhsan Ayanoğlu ve aile bireylerini ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gül, 15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu ve 15 Temmuz gazisi Emin Oğuz Ayanoğlu'nun ailesiyle Üsküdar'daki evlerinde görüştü.

Ziyarette şehitler için dua edilirken Vali Gül aileye tekrar taziyede bulundu.