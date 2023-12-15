İstanbul Valisi: Fırtınaya karşı dikkatli olun

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

YARIN SABAH KUVVETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti. Gül'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır."

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.