İstanbul Valisi Gazzelilerle İftar Sofrasında Buluştu

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki Gazzelilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soframız da kıblemiz de derdimiz de çaremiz de bir, Gazze. İstanbul'da bulunan Gazzeli kardeşlerimizle iftar sofrasında buluştuk. Rabb'im bizlere, bu sofrayı Gazze'de de kurmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Gül, paylaşımında, iftara ait fotoğraflara da yer verdi.