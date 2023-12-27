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İstanbul ve Bosna Hersek'teki okullar kardeş oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında İstanbul'dan 20 okul, Bosna Hersek'teki 20 okul ile kardeş okul protokolü imzaladı. İlerleyen süreçte ziyaretler ve ortak faaliyetler artarak devam edecek.

İstanbul ve Bosna Hersek\'teki okullar kardeş oldu
27.12.2023 - 15:09,
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında İstanbul'dan 20 okul, Bosna Hersek'teki 20 okul ile kardeş okul protokolü imzaladı.

"Tercihim Türkçe" projesinde yer alan Bosna Hersek'teki okullar ile İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan okullar arasındaki kardeş okul protokolü, YEE'nin başkent Saraybosna'daki merkezinde yapıldı.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 20 okulu daha İstanbul'daki okullarla kardeş okul yaptıklarını söyledi.

Kardeş okul protokollerinin iyi ilerlediğini ifade eden Yaman, "İlerleyen süreçte ziyaretler, ortak faaliyetler artarak devam edecektir." dedi.

Bosna Hersek'in çeşitli bölgelerinden gelen okul müdürleri ile İstanbul'dan gelen okul müdürleri, karşılıklı protokol imzaladı.

İstanbul'dan gelen müdürler ayrıca Bosna Hersek'teki bazı okulları da ziyaret etti.

Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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