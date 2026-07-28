İstanbul ve Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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İstanbul ve Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon

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7 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, silah ele geçirildi.

İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan ve elebaşları hakkında kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalarda ekipler, Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 28 zanlıyı yakaladı, adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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