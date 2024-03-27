İstanbul ve Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul ve Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul ve Kırklareli\'nde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin kredi vaadinde bulundukları mağdurlara faiz karşılığında borç verip senetler imzalattıkları ve firmalarına el koydukları müştekileri 60 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

27.03.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında M.M'nin de bulunduğu 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 7'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, kredi vaadinde bulundukları mağdurlara faiz karşılığında borç verip senetler imzalatan şüphelilerin, firmalarına el koydukları müştekileri 60 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, çok sayıda mermi, kılıç ile çeşitli markalarda 50 kol saati, altın çakmak, pos cihazı ile 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında M.M'nin elebaşı olduğu şüphelilerin, mali sıkıntılar yaşayan kişilere kendilerini yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığı, mağdurlara kredi vaadinde bulundukları, faiz karşılığında borç verdikleri kişilere senetler imzalatarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edilmişti.

Savcılık tarafından M.M'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekiplerince İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, İstanbul, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
11:16 Yargıtay’da başkanlık seçimi 3’ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7’nci tura kaldı Yargıtay'da başkanlık seçimi 3'ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7'nci tura kaldı
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
12:05 Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:32 Nusret’in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı 5 kişi yakalandı Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 12:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement